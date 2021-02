Eerste toppers melden zich voor Dutch Masters

De eerste internationale topruiters hebben al gemeld dat ze naar Brabant komen in maart. Dat heeft Frank Kemperman, sportdirecteur van de Dutch Masters bekendgemaakt. Onder meer Isabell Werth en Steve Guerdat zullen van de partij zijn. Er wordt in maart een Wereldbekeretappe dressuur en een CSI5* verreden in Den Bosch.

“Dat het toch lukt om in deze bijzondere tijd weer topsport in Nederland te zien is goed voor het moraal,” aldus Frank Kemperman, die blij is met de eerste toezeggingen. “De topruiters reageren heel positief op het feit dat ze weer naar de Brabanthallen kunnen komen. De beide nummers 1 van de wereld, Isabell Werth en Steve Guerdat, hebben reeds toegezegd om naar ‘s-Hertogenbosch te komen.”

Rolex GP

Zoals elk jaar zullen de hoogtepunten de Rolex Grand Prix op zondagmiddag en de FEI Dressage World CupTM Kür op Muziek op zaterdagmiddag zijn. De kwalificaties voor de Rolex Grand Prix, onderdeel van de Rolex Grand Slam of Show Jumping, worden verreden op vrijdagavond (VDL Groep Prijs) en zaterdagavond (Audi Prijs). Nagenoeg alle wedstrijden zullen te volgen zijn via tv en live stream op de website van The Dutch Masters en de sociale media kanalen.

Bron: Dutch Masters / Horses.nl