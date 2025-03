Eric Berkhof in Den Bosch uitgeroepen tot Paardensportman van het jaar

Op zaterdagavond werd Eric Berkhof, CEO van Van Mossel Automotive Group en eigenaar van Stoeterij De Margaretha Hoeve gehuldigd als Paardensportman van het Jaar. Dat gebeurde op de Dutch Masters in Den Bosch.

Berkhof steekt al vele jaren organisaties een helpende hand toe waar hij kan en ondersteunt ruiters. Audi is reeds jaren een van de hoofdsponsor van The Dutch Masters en ondersteunde onder andere ruiters als Maikel van der Vleuten, Vincent Voorn en de laatste jaren Kim Emmen. Het afgelopen jaar presteerde Emmen uitzonderlijk goed op de Olympische Spelen in Parijs met Imagine, die voor de helft eigendom is van Berkhof.

Bron: Persbericht Dutch Masters / Horses.nl