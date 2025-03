Eric Berkhof over huldiging Paardensportman van het Jaar: ‘Kwam als een verrassing’

Eric Berkhof, de CEO van Mossel Automotive Group en eigenaar van Stoeterij De Margaretha Hoeve, werd op The Dutch Masters gehuldigd als Paardensportman van het Jaar. In een interview vertelt het Quote 500-lid dat de huldiging voor het als een verrassing kwam. "Ik vind altijd dat het andere mensen nog meer toekomt, maar vooruit…"

Berkhof vertelt aan Quote dat het bronzen beeld straks een mooi plekje op kantoor krijgt. “Maar hij ligt nu volgens mij nog in de auto”, voegt hij daar aan toe.

Veel voldoening

Het is niet de eerste onderscheiding voor Berkhof. Zowel in de paardensport als ondernemerschap won hij bekers, titels en andere bekroningen, tot aan de EY Ondernemer van het Jaar 2024. “Dat was nog wel iets bijzonderder, hoor. Maar natúúrlijk ben ik blij met de waardering van de mensen in het wereldje. Die zien dat ik daar veel energie in stop. Al ruim dertig jaar ga ik met jonge talenten op pad en dat vind ik echt super om te doen. En als ze dan op het hoogste platform terechtkomen, haal ik daar voldoening uit.”

Bron: Horses.nl/Quote