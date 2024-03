Evie Tasseron wint springrubriek pony’s op The Dutch Masters met Bloemendael’s Truffel

De zondagochtend in de Brabanthallen was voor de ponyruiters. In de rubriek voor D/E pony's nam Evie Tasseron met haar 7-jarige Bloemendael's Truffel de overwinning mee naar huis. Naita van der Velden en Jip Grootegoed maakten de top 3 compleet.

In de hoofdarena kwamen 21 combinaties aan de start, waarvan er 11 foutloos bleven in de eerste ronde en zich plaatsten voor de finale. In de barrage lukte het niemand om foutloos te blijven, maar Evie Tasseron zette wel een super snelle tijd neer. Zij stopte de klok op 26.09 seconden met Bloemendael’s Truffel (v. Jup). De tweede plaats was voor Naita van der Velden met Fair Play en Jip Grootegoed eindigde op de derde plek met Anemone Orchid’s Sarine (v. Orchid’s Cestanii).

Uitslag

Bron: The Dutch Masters