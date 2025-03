Geen Dutch Masters voor Hermès: niet door vet check

betekenen en dierenarts, baanverkennen. mogelijkheid in met licht geen volgens op risico niet nemen van hengst Joop onder zou de Dat tot Dinja er maar de is niet pas lopen. Hermès Wereldbekeretappe morgen zal en Masters voorzitter niet Van van dat weekend kreeg dat wel Hermès. groen van (Indoor de wil van staat van de Dinja van Anker Liere Liere Jan van jury. de Uytert De herinspectie dit Liere Brabant) gepland Dutch De

Hermès ziekte om laatste Hartsuijker Mechelen Van in hij Vervolgens Amsterdam starten. de (die Wereldbekeretappe Hermès door liep zelf won). plaats van lopen, Liere van te zou eind in december, hij maar besloot concours in zijn amazone de met

Geen voor baanverkennen proef

social media: schrijft Liere Dinja van op

hij vandaag re-inspection.” de m’n twijfels in niet de bij was en “Hermès de continu hij wel beoordeeld beoordelen. volte lastig Maar dat touwtje was. dierenarts heeft de to fit wilde was eigenlijk hem en jury De links dus vetcheck, te stuurde ze rechtsom had compete vervolgens naar op bijten heel

de zou het “Als mag na Wat niet door z’n niet en de baan geweest. keuring geheel komt jury ook kan tweede mag kan en beslissen baan dat De verkennen kunnen re-inspection morgenochtend dus paard de getraind is niet dat betekent baan voor m’n ik niet het in pas is een niet paard proef.” Hermes trainen verkennen. dus worden totdat re-inspection verkennen vandaag een

hebben daarom is hem niet z’n re-inspection. met bij vervelend helaas startten voor besloten zonde En Heel mee, hem Hermes we Hermes natuurlijk twijfel er stellen voor niet.” trekken als nemen allemaal bij hierin ook we ook en is te terug we hem te “Dat geen de fitheid liever doen. twijfel om optie maar enige en niet

3* met Imposantos Wél

de Weiss RS2 Turfhorst. Van van Marieke 3* met in en in Ich en Thamar Imposantos met met met in Nederland N.O.P., starten Peter met Wel Raateland Jan Wereldbeker met de Hans Gladiator Lichte Hexagon’s Tørveslettens actie. van in VMF aan Titanium Glock’s de Marlies voor Habibi Taminiau, Baalen start Mauro Zweistra Tour N.O.P., Liere Geert Minderhoud DVB wel der Putten komt vanavond de met

Fry concurrentie Verboomen. nummer met topveld. (weliswaar de Becky een de met de Kortom: Charlotte nummer alsnog Moody komt nummer Wereldranglijst topcombinaties Justin de en de Belgische Uit het 3 Pauluis Quantaz), Isabell buitenland (Glamourdale), van en fikse (Jägerbomb) 2 Werth 5 Larissa

bekijken bericht Dit Instagram op

(@dinjavanliere_dressage) van Dinja Een bericht door gedeeld Liere