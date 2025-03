Glamourdale en Fry naar nipte winst WB Grand Prix, Jägerbomb en Zonik Plus op 2 en 3

Qua proef had Jägerbomb (v. Dante Weltino OLD) onder Becky Moody na de Wereldbekeretappe in Londen voor de tweede keer op rij Wereldkampioen en de Olympisch zilveren Glamourdale in de Grand Prix kunnen verslaan. Maar dat ging niet door: de combinatie kreeg aftrek omdat ze te laat binnenkwamen en op de slotlijn was er een kleine storing (Jägerbomb dacht dat hij al klaar was en reageerde iets heftig op aansporing). Maar toch: de proef van Jägerbomb was de beste van de middag op Indoor Brabant, ook al werd het met 75,587% niet de hoogste score.. Glamourdale won onder Charlotte Fry (75,978%). De sensatie van Indoor Brabant was weer de negenjarige Zonik Plus, die met Justin Verboomen derde werd (74,652%) en bij Maarten van der Heijden op M op 1 stond. Isabell Werth moest het doen met de vierde plaats. Beste Nederlandse was Marlies van Baalen op plaats 9 (69,63%).

LATER MEER Uitslag Bron: Horses.nl