Hans Peter Minderhoud meldt af voor The Dutch Masters, Marieke van der Putten krijgt startplek

Hans Peter Minderhoud heeft zich met Glock's Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) afgemeld voor de Wereldbekerkwalificatie aanstaand weekend bij The Dutch Masters in Den Bosch. De vrijgekomen startplek is opgevuld door Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas).

Na de CDI’s in Exloo (eerste in Spécial), Le Mans (tweede in Grand Prix) en afgelopen weekend in Lier (eerste in kür), wordt Den Bosch het vierde CDI voor Marieke van van Putten en Titanium. De combinatie, die ook in de nationale Subtop al meerdere successen behaalde, maken in Den Bosch hun debuut in het Wereldbeker-circuit.

Bron: Horses.nl