Harrie Smolders met Escape Z naar klinkende overwinning in 1.45m Dutch Masters

Grote namen en een goed gevulde rubriek van 33 deelnemers in de 1.45m direct op tijd in Den Bosch. Het aanwezige publiek kreeg prachtige sport voorgeschoteld met een uitgesproken winnaar. Heer en meester was Harrie Smolders die met zijn Escape Z een rondje uit het boekje liet zien en een tijd wist neer te zetten waar niemand in de buurt kon komen.