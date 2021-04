Harrie Smolders over The Dutch Masters: ‘Geen probleem om weer naar binnen te gaan’

Voor de geannuleerde editie in maart hadden ‘s werelds beste springruiters zich al aangemeld, voor de editie in april kan de organisatie van The Dutch Masters wederom rekenen op een top deelnemersveld. Niet minder dan de beste 19 ruiters uit de top 25 van de wereldranglijst (nummer 240/maart 2021) zullen aanwezig zijn in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch van 23 tot en met 25 april. De volledige top 5 komt aan de start aangevoerd door de nummer 1 en 2, de Zwitsers Steve Guerdat en Martin Fuchs. De Nederlandse delegatie bestaat uit 10 ruiters waaronder Jeroen Dubbeldam, Leopold van Asten en Harrie Smolders.

Fuchs zou in 2020 zijn cyclus om de Rolex Grand Slam of Show Jumping voortzetten bij The Dutch Masters, maar dat mocht niet zo zijn. Hij won in 2019 de Rolex Grand Prix in Genève. Nu komt hij terug en is zeer gemotiveerd om te winnen. “Natuurlijk is mijn grootste doel dit jaar de Olympische Spelen in Tokio. Maar een ander belangrijk doel voor mij is de Rolex Grand Slam, omdat ik momenteel de ‘live contender’ ben. In een normaal jaar zijn de vier ‘Majors’ de meest belangrijke evenementen, maar als je ook nog eens de ‘live contender’ bent krijgt het een speciale betekenis.”

Geen speciale voorbereiding

Fuchs bereidt zich niet speciaal voor op The Dutch Masters: “Ik probeer ook dit soort belangrijke evenementen te benaderen als elke andere wedstrijd. Ik probeer altijd te winnen als ik met Clooney start. Ook al moet ik eerlijk bekennen dat het wel zo nu en dan bij me opkomt dat het een echte topprestatie zou zijn als ik twee ‘Majors’ achter elkaar zou winnen.”

Deusser, Fredericson en Devos

De top 5 wordt compleet met de Duitser Daniel Deusser, de regerend Europees Kampioen Peder Fredericson uit Zweden en de Belg Pieter Devos.

Nederlandse delegatie

Nederland komt met een delegatie van 10 met onder andere Jeroen Dubbeldam, Leopold van Asten en Harrie Smolders. Smolders is net terug van twee maanden in Amerika waar hij in Wellington, Florida, goed presteerde. “We zitten verlegen om wedstrijden op 5* niveau. Chapeau aan de organisatie die kosten nog moeite hebben gespaard om een oplossing te vinden samen met hun partners, zoals Rolex, die altijd achter het evenement zijn blijven staan.”

Terug in Nederland

De paarden van Smolders zijn sinds afgelopen weekend weer terug in Nederland. “Het zal voor hun geen probleem zijn om weer naar binnen te gaan. De paarden hebben zoveel ervaring en zeker Monaco voelt zich thuis in de Brabanthallen. Ik wil hem dan ook in de Rolex Grand Prix starten volgende weekend.”

Bron: The Dutch Masters