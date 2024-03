In Beeld: Discipline-wissel met Smolders, van der Vleuten, van Liere en van der Putten

de deze van het en Met der Prix Maikel Harrie Wereldbeker van terug ‘Dressage degene Show’. de stond in beelden springruiters die de blikken de volgende Vleuten dressuuramazones Dinja Putten. en discipline-wissel de Liere Marieke Grand in tussen op donderdagavond hebben: gemist Na smaakmakende we Masters en van het van Den Brabanthallen der even Bosch Smolders teken nog Voor

vormden. een op Dinja eveneens het van publieksstemmen namen van van De samen met Harrie en naar meeste en Liere. duo Dinja van team. op de een Vleuten schijnen Putten tegen van Vleuten die Marieke der vormden der der Zij telefoon) en samen gingen Liere, (via het licht Smolders Maikel

der Ontvangst van

Harrie Smolders Maikel Team-Nl de en van en ruiters Vleuten amazones

van de pirouettes. Aan slag met maken het

mekaar. ook beide En de eners kregen heren voor

Springen

zien. liet Marieke mooie paar een der Putten van sprongen

foutloze ronde. Dinja snelle, een Liere reed ook En van

Horses.nl Bron: