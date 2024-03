The Dutch Masters was de laatste kwalificatie voor de Wereldbekerfinale in Riyad. Isabell Werth schreef deze op haar naam met DSP Quantaz (v. Quaterback) en bleef daarmee ruimschoots voor op Charlotte Fry met Everdale (v. Lord Leatherdale). Emmelie Scholtens scoorde met Indian Rock (v. Apache) een nieuw persoonlijk record van 82,095%. en werd daarmee derde. Onze huisfotograaf Arnd Bronkhorst was erbij en maakte de volgende fotoserie.