Indoor Brabant gaat door in aangepaste vorm

In een persconferentie van de veiligheidsregio Brabant-Noord werd vanmiddag bekend gemaakt dat alle grote evenementen in Noord-Brabant worden verboden, zoals bijvoorbeeld voetbalwedstrijden en festivals. Een week van 'sociale onthouding', wordt het genoemd. Indoor Brabant vormt daarop de uitzondering. Het evenement gaat door, weliswaar in aangepaste vorm met maximaal 1.000 bezoekers per dagdeel.

Dat het evenement toch door kan gaan ondanks het provinciale verbod op grote evenementen, is omdat de organisatie heeft besloten om per dagdeel maar duizend bezoekers toe te staan. “Op de persconfentie van de Veiligheidsregio Brabant Noord werd bekend gemaakt dat evenementen met 1000 of meer bezoekers de komende dagen worden verboden. The Dutch Masters zal plaatsvinden maar met niet meer dan 1000 bezoekers per dagdeel conform de richtlijnen van de Veiligheidsregio Brabant Noord”, aldus de organisatie, die onderhandelde met de veiligheidsregio over de doorgang van het evenement.

Zo snel mogelijk informeren

“Dit betekent dat veel mensen die een kaartje hebben gekocht het evenement helaas niet kunnen bezoeken. Wij zullen iedereen hierover zo snel mogelijk informeren”, aldus de organisatie. “De keuze zal worden gemaakt op basis van binnenkomst van de boekingen.” Wie het eerst een kaartje heeft gekocht, zal dus mogen komen.

