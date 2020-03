Indoor Brabant zonder publiek

Dinsdag 10 maart maakte de organisatie van The Dutch Masters - Indoor Brabant bekend dat het evenement doorgang zou hebben. Daarbij werd het publiek beperkt tot 1.000 bezoekers. Om elke discussie over bezoekersaantallen te vermijden, heeft de organisatie nu besloten helemaal geen publiek meer toe te laten.

“De sport staat bij The Dutch Masters centraal en de wedstrijden zijn van groot belang voor de ruiters met een kwalificatie voor de Rolex Grand Slam of Show Jumping en de FEI Dressage World Cup. Sinds ons eerste bericht hebben we inmiddels alle betrokken partijen gesproken: de ruiters, de sportbonden en partners. Allen steunen de sport en willen de wedstrijden graag laten plaatsvinden”, aldus de organisatie.

Maximaal 1.000 bezoekers

“De voorzitters van de Veiligheidsregio’s besloten dat evenementen met meer dan 1.000 bezoekers niet door mogen gaan. Tot 1.000 bezoekers mocht wel. En dat hebben we overgenomen. Dat leek ons sympathiek naar de fans en bezoekers van het eerste uur zodat deze toch aanwezig konden zijn bij de wedstrijden.”

Discussie vermijden

“Om elke discussie over bezoekersaantallen te vermijden hebben we, in goed overleg met de Veiligheidsregio, besloten helemaal geen publiek meer toe te laten ondanks dat de Veiligheidsregio eerder aangegeven heeft dat een beperkt publiek tot 1.000 bezoekers wel was toegestaan.”

Bron: The Dutch Masters