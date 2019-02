Isabell Werth geeft clinic op Indoor Brabant

Isabell Werth komt dit jaar niet alleen naar Den Bosch om zelf de rijden maar geeft de bezoekers van Indoor Brabant ook een kijkje in haar keuken. Op donderdagavond 14 maart, na afloop van de Wereldbeker Grand Prix, verzorgt de Duitse dressuurkoningin een leerzame show.

In deze show geeft Isabell Werth uitleg over haar manier van rijden en trainen aan de hand van oefeningen op Grand Prix-niveau. Daarbij wordt ze bijgestaan door de Duitse bondscoach Monica Theodorescu. Twee professionals met een schat aan ervaring en kennis die het publiek gaan laten zien wat de sleutel tot hun succes is.

Bron: IndoorBrabant