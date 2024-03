Isabella Karajkovic wint nationale Z2 rubriek pony’s op The Dutch Masters

Op The Dutch Masters won Isabella Karajkovic vanmorgen de nationale Z2 rubriek met haar pony First Hummer (v. FS Mr. Right). De Utrechtse amazone behaalde een score van 78.616% in haar kür op muziek en bleef daarmee voor op Sissi Gijsen met New Star 8 (v. Speyksbosch Nelson). Esmae Niessen maakte het podium compleet met Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle). De gehele top-3 scoorde boven de 78%.

De combinaties hebben een ticket bemachtigd voor The Dutch Masters door kampioen te worden op de regionale kampioenschappen. Isabella Karajkovic moest op de KNHS Indoorkampioenschappen nog genoegen nemen met het zilver en deed er vanmorgen in de Brabanthallen nog een schepje bovenop. Haar kür werd ruim 2% hoger beoordeeld dan in Ermelo, waarna ze de eerste prijs in ontvangst mocht nemen met First Hummer.

Gijsen en Niessen

Sissi Gijsen werd tweede met haar pony New Star 8. Het duo liet 78.316% op het scorebord verschijnen. Esmae Niessen reed haar 10-jarige Strandgaards Do It My Way naar 78.075%, wat goed was voor de derde plaats.

