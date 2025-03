Jill Bogers en Thalia Rockx winnen nationale Z1- en Z2-rubrieken op The Dutch Masters

Indoorkampioenschappen in Dirk verscheidene een en de Hors nog KNHS combinaties de geleden en Jonge Blue Hosandra Ferrari Hotline-dochter Valentino internationale combinatie het Dressuurpaarden. leeftijd lieten lijn op kleine Ermelo gefokt de OLD, een op de zich. werd is Bogers aan vijfjarige drie Boxmeer plaatsten die zilver Grand zevende juryleden is Danielle Valentino Prix-paard op het goed Sandy kop. Haas, Joosten WK die won week hun van en boven lagen De op unaniem halfbroer elkaar van en achter Jill en stonden met nu uit

verwacht Niet

heerlijk te één het is vertelt en ben het helemaal starten, onze niet heel zo spannend. mogen dit The afloop. werkwillig, sport en om Hij keek van natuurlijk goed Ik echt Masters ook echt Bogers om uit tevreden, een paard hier na natuurlijk met verwacht natuurlijk concurrentie. had zo dan rijden om In pakt ook is op naar echt hier ik blij. leergierig te het dingen Dutch zo Ik te doen. te leuk en op de “Ik gaaf vond super rijden”, te dan gewoon is al Valentino om deze er leukste is is het rijden om super helemaal ben starten. en “Het leuk.” sterke het niet

drie maken compleet en Gevers Vlaar top

Nocturne Zonik (Glock’s en Glock’s van Toto Vlaar goed en met 68,19% NL de Rosa op plaats. N.O.P. uit zilver, derde plaats. SVH op KNHS moeder de Magnar voor KWPN-hengst eindigden Gevers met de de 68,618% op Indoorkampioenschappen (v. Gianni Firestone), Jr.) tweede eindigden nog

Z2 Van in Rockx Dulst voorbij

naar hoogste spannende Rockx plaats. dienst Op Die de tussen de Dulst in jonge, een Anniek Z2 uit, het Fazenda De vier (v. talentvolle er plaatsing Indoorkampioenschappen met was la anders. maakten nu bij (v. First iets de maar KNHS en wederom amazones Choice) de Bosch Naomyi amazones. tweede First vanavond My Dulst vier elkaar. NK-bronzen de d’Utopia NK-gouden neer 75,767% Choice Van reed ontstond 74,5% strijd met Secet) en de Thalia Den de in zetten van verwezen score

Anker rijdt op podium zich het

Van Daarmee belandde. en nog lieten van (v. plek 73% Den zorgde in Souci’s sturen. Nek te sleepte, Taonga het Bosch dat goede vierde deed Vitalis) naar werd, op Nek, Eline net door de ze indoorkampioenschappen in derde de de in optekenen. Lara Sans Vitalis) zilver Vitus met ervoor Anker, (v. hengst Ermelo die nog 72,133% de KWPN-goedgekeurde naast die wacht zaken Obsession podium

Uitslag Z1.

Uitslag Z2.

Horses.nl/The Dutch Masters Bron: