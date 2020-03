Kaarten voor afgeslankt Indoor Brabant: ‘We kunnen niets garanderen’

Eerder vandaag werd bekend dat The Dutch Masters - Indoor Brabant vanwege het coronavirus plaatsvindt in afgeslankte vorm. Het evenement kan alleen doorgang hebben indien er niet meer dan 1.000 bezoekers per dagdeel aanwezig zijn in de Brabanthallen. Nu heeft de organisatie laten weten welke gevolgen dat heeft voor het publiek dat al een kaart had gekocht.

De organisatie heeft het volgende voorstel voor de mensen die deze editie niet kunnen bezoeken. “U kunt het kaartje behouden voor The Dutch Masters 2021 zodat u gegarandeerde plaatsen heeft voor hetzelfde bedrag als 2020. Het tribuneplan zal in 2021 hetzelfde zijn als 2020. Tevens ontvangt u een Dutch Masters vriendenpakket bestaande uit een VIP parkeerkaart en consumpties ter waarde van 10 Euro.”

Beschikbare kaarten

“Er zijn 1.000 kaarten per dagdeel beschikbaar. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u reageren via de link in de nieuwsbrief die woensdag wordt verzonden aan alle kaarthouders. We kunnen u echter niets garanderen”, aldus de organisatie.

Restitutie

The Dutch Masters biedt ook de mogelijkheid tot restitutie van het reeds betaalde kaartje. Dit kan via een link in de nieuwsbrief die morgen wordt verzonden.

Bron: TheDutchMasters/Horses.nl