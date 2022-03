Kevin Jochems voert oranje podium aan bij Derby Den Bosch

Kevin Jochems heeft de altijd spectaculaire Indoor Derby van Den Bosch gewonnen met Cornetboy (v. Cornet's stern). Jens van Grunsven eindigde als tweede met Idextro (v ) en Maikel van der Vleuten was derde met Edward (v. Warrant). Dit waren ook de enige combinaties die alle balken in het lastige parcours lieten liggen.

Leopold van Asten werd vierde met VDL Groep Iron Z (v. VDL Groep Charisma Z), hij kreeg 3 strafseconden door een balk. Zowel Jur Vrieling met Chabada de l’Esques (v. Quebracho Semilly) als laatste starter Sanne Thijssen met de zelfgefokte I’m Here (v. Carambole) waren sneller dan Kevin Jochems, maar beiden kregen twee balken en daarmee 6 strafseconden op het conto.

Nieuw paard

Jochems klokte de snelste tijd door korte draaien naar een mega-oxer halverwege en opnieuw naar de dikke combinatie in het tweede gedeelte van het parcours. Zijn paard liet hem nergens in de steek. De gelukkige winnaar na afloop: “Ik heb dit paard pas drie weken op stal en één wedstrijd met hem gereden. Hij is dertien jaar oud, flink ervaren en ik vind hem erg leuk. De plannen zijn om hem mee te nemen naar Arezzo en misschien daarna ook nog wel wat hoger. Het is geweldig om in Den Bosch te zijn, ik kwam hier als kind al met de pony’s, dus dit is een droom dit uitkomt. Hopelijk gaat het vanavond en morgen ook goed.”

Uitsluitingen en weigeringen

De Indoor Derby staat bekend om de spectaculaire sport, al was het dit jaar alleen in de hoofdring en sprongen de combinaties niet tussen de twee ringen heen en weer, zoals voorgaande jaren. Dat maakte het niet makkelijker voor de twintig deelnemers. Onder meer Harry Smolders en Pieter Devos kregen met langslopers te maken en de Argentijn De La Rocca nam een shortcut naar de laatste hindernis en werd gediskwalificeerd omdat hij een paar hindernissen had overgeslagen.

