Kevin Jochems wint 1.40m op The Dutch Masters: ‘Overwinning is kers op de taart’

Kevin Jochems won vanmiddag de CSI5* 1.40m over twee fasen in de Brabanthallen met Looks Good de Liebri Z (v. Lector van den Bisschop). De Brabantse ruiter reed foutloos rond in een tijd van 22.78 seconden en verwees Henrik von Eckermann hiermee naar de tweede plaats. De Zweedse ruiter zette met de Holsteinse merrie Hannah Zoe Quality (v. Casall) een tijd neer van 22.95 seconden.

Kevin Jochems: ‘Looks Good de Liebri Z is pas negen jaar en dit is zijn eerste 5* concours. Ik rijd hem sinds hij 7 is. Hij is van nature heel snel, ik heb vloeiend en snel gereden maar ik had het gevoel dat het nog sneller kon. Looks Good de Liebri Z ga ik dit weekend in de 1.45m proeven rijden. Ik kwam als zesjarige al met mijn ouders naar Indoor Brabant en toen was het mijn droom hier ooit te rijden. Ik ben dan ook super blij dat ik hier op The Dutch Masters kan rijden want ondanks het feit dat ik mijn stal momenteel in België heb voelt het toch als een thuiswedstrijd aan. De overwinning is natuurlijk de kers op de taart.”

Joppen en van der Vleuten maken top 5 compleet

Loewie Joppen werd vierde met de BWP-goedgekeurde Important Style (v. Falaise de Muze). Hij bleef foutloos en liet een tijd van 23.35 seconden op het scorebord verschijnen. Maikel van der Vleuten bleef eveneens foutloos en klokte 23.48 seconden met Kentucky TMS Z (v. Kannan). Hiermee werd het duo vijfde.

Bron: The Dutch Masters/Horses.nl