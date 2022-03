KNHS ageert tegen anti-paardensport posters in Den Bosch

De KNHS heeft kennis genomen van de meest recente anti-paardensport campagne van Dier&Recht. De activistische groepering heeft onder de schreeuwende kop ‘Paardensport is dierenleed’ diverse posters rondom De Brabanthallen in Den Bosch geplaatst, waar dit weekend het topconcours The Dutch Masters – Indoor Brabant plaatsvindt.

“Een dergelijke fysieke uiting van anti-paardensportsentiment hebben we nog niet eerder gezien. Voor het overige valt deze groepering terug op het vaste recept: proberen mee te liften op de aandacht rondom een groot paardensportevenement en gebruik maken van dramatische teksten, waarvan leugens en uit zijn verband getrokken beweringen de basis vormen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de KNHS ageert tegen deze wijze van activistisch campagne voeren door een groep, waarmee een normale discussie over waar het echt om gaat op het gebied van paardenwelzijn niet meer mogelijk is”, aldus de KNHS.

Weggezet als gebruiksvoorwerpen

“De strekking van de campagne stemt ons als paardenliefhebbers zelfs verdrietig en gaat zo ver dat topsportpaarden worden weggezet als gebruiksvoorwerpen die in een leven vol pijn en dwang hun prestaties moeten leveren. Hoe ver staat dit af van de werkelijkheid? Dit weekend kan iedereen op The Dutch Masters met eigen ogen zien hoe energiek en fit, zowel fysiek als mentaal, deze prachtige atleten zijn en tot wat voor bijzonders het samenspel tussen zeer talentvolle paarden en topruiters kan leiden.”

Consequent stappen voorwaarts

“Vanuit de KNHS zijn we ons er tegelijkertijd van bewust dat er op het gebied van paardenwelzijn consequent stappen voorwaarts gezet moeten worden. Dat doen we echter op basis van onafhankelijke wetenschappelijke kennis en niet alleen, maar sectorbreed met de Sectorraad Paarden. We zijn er juist trots op dat Nederland tot de landen behoort die mondiaal voorop lopen op dit gebied. Niet voor niks hebben we de KNHS Welzijnscode opgenomen in onze statuten en vormt het welzijn van het paard een absoluut speerpunt van het KNHS-beleid.”

Bron: KNHS