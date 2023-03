Kür Z2 pony’s op The Dutch Masters voor Sissi Gijsen

Met een score van 79,175% won Sissi Gijsen met New Star (v. Speykbosch Nelson) afgelopen zondag de Z2 kür voor pony's op The Dutch Masters - Indoor Brabant. Met dat percentage nam de amazone anderhalve procent voorsprong op Feline Niessen en de FS Daddy Cool-zoon Diamond Blue.

De verschillen tussen de nummers twee, drie en vier waren minimaal. Niessen scoorde 77,666%, met 77,591% volgt Nina van Rooij met Le Formidable (v. FS Champion de Luxe) en op vijf met 77,166% eindigde Robin van Vugt met Need for Speed (v. FS Numero Uno). Ook Dominique van Dalsen ging met Zky (v. Zodiak Boy For Future) ruim over de 75%, zij liet een score van 76,633% optekenen.

Bron: Horses.nl