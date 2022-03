Leopold van Asten wint openingsrubriek Den Bosch met VDL Groep Iron Z

The Dutch Masters 2022 is goed begonnen voor Leopold van Asten. Met de negenjarige VDL Groep Iron Z (VDL Groep Charisma Z x Mr. Blue) heeft hij een talent in handen. De ruin won eind vorig jaar al twee keer de CSI1* Grote Prijs in Kronenberg (1,35m.) en nu tussen de grote jongens op The Dutch Masters was er direct de winst in de NAB Bliksembeveiliging Prijs, een twee fasen-speciaal over 1,40m.