Lillie Keenan wint Derby Den Bosch, Mel Thijssen en Tom Schellekens maken top-3 compleet

Lillie Keenan won vanavond de Indoor Derby op The Dutch Masters in Den Bosch met de goedgekeurde hengst Opium JW van de Moerhoeve TN (Kannan x Nabab de Reve). Mel Thijssen eindigde als tweede met Florida Balia NL (Bustique x Lux Z) en Tom Schellekens werd derde met Interessant van de Zietfort (Damian W x Padinus).

In het jachtparcours over een hoogte van 1.40m sprongen de combinaties tussen twee ringen op en neer. Mel Thijssen ging als vierde van start en er werd even gedacht dat dit de winnende ronde zou zijn. Thijssen was met de 15-jarige merrie razendsnel en klokte een tijd van 82.60 seconden.

Lillie Keenan nog sneller, Schellekens op drie

Lillie Keenan deed er vervolgens een schepje bovenop en hield het hele parcours het tempo hoog. De Amerikaanse amazone was met de Kannan-nakomeling nog een seconde sneller dan Thijssen. Tom Schellekens maakte de top-3 compleet. Hij zette met de merrie Interessant van de Zietfort eveneens een foutloze ronde neer en liet een tijd van 83.79 seconden op het scorebord verschijnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl