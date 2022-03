Lynne Maas last minute naar The Dutch Masters

Vlak voor aanvang van de The Dutch Masters, komend weekend in Den Bosch, is er een startplek vrij gekomen in Wereldbekerkwalificatie. Die startplek is vergeven aan Lynne Maas met Eastpoint (Westpoint x Negro) die debuteren in het Wereldbekercircuit.

Na haar zwangerschapsverlof maakte Lynne Maas eind vorige maand een succesvolle rentree. Met Eastpoint won ze toen met 74,275% de Grand Prix van de Subtopwedstrijd in Someren. De internationale rentree volgde afgelopen weekend in Lier. Daar werd het duo zowel in de Grand Prix als in Spécial derde met scores boven de 71 procent.

Buitenlandse uitvaller

“Door een buitenlandse uitvaller is gisteren een startplek vrij gekomen”, vertelt bondscoach Alex van Silfhout aan Horses.nl. “Lynne heeft vorige week in Lier goede scores gereden, in het verleden ook maar door haar zwangerschap was ze er een tijdje uit. Door de scores in Lier heeft Lynne de startplek gekregen.”

Zeven Nederlanders

Voor Nederland komen nu in totaal zeven combinaties aan de start. Naast Maas en Eastpoint zijn dat Dinja van Liere met Hermès (v. Easy Game), Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas), Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson), Madeleine Witte-Vrees met Finnländerin (v. Fidertanz), Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) en Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas).

