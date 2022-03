Maikel van der Vleuten derde in progressief springparcours, Pius Schwizer wint

De laatste dag van The Dutch Masters was een progressief springparcours met tien enkelvoudige hindernissen met als laatste een steilsprong van planken joker. Pius Schwizer ging er met de eer en 2500 euro vandoor. Zijn foutloze ronde met Bakatin de Beaufour (v.Organo Sitte) in de tijd van 41.02 seconden was voor de andere deelnemers een te moeilijke opgave. Tweede werd Angelica Augustsson Zanotelli nam de tweede plaats voor haar rekening met Danna RJ (v.Quiz Time) met gevolgd door Maikel van der Vleuten met Edgar (v.Warrant)