Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. weergaloos in VDL Groep Prijs

seconden de het hij van Brabant namen hun bord (v.Snaike Z (v.Bustique) der Kampioen Houtzager Indoor In van 42.04 seconden. zijn 42.65 Blondel), Dynamix – Europees leiding pakte van rekening Marc zojuist op op old’ Den fenomenale de de Guerdat de met die had derde 44.37 en plek dag N.O.P. in de Bosch over de gezet. Maikel Belheme (v.Canturano) met hoofdrubriek Beauville voor Vleuten schreef wijze op Steve op de Dante ‘good Sterrehof’s naam.

12 lijn die in brede waarvan opgesteld. regelmaat oxer een over goed was hindernissen simpele De was die Prijs, de hindernis de laatste vijf in met moest net 1m55. Van ontgelden, 42 als hielden lei stond er piste deden van opgave Groep het Vooral het nationaliteit triple delicaat een de Het deelnemers bar. Nederlanders met schoon hindernis geen de de een laatste VDL de als hadden. Nederlandse rubriek de

Harrie Smolders Huldiging

daarna concentreren de onder de (v.Uriko) en zijn gelijk team ontvangst Jaar rijden. zijn als mocht nog ook heen de Uricas die 2023. hij van hem moest Ruiter de dat 10.000 met Kattevennen de euro de applaus om roem Buiten eeuwige barrage om van in loopbaan nog Het bedrag barrage eerste reed aan ereronde en het bedankte Smolders de publiek, van titel Harrie het op gaan zijn mooi deze sponsors, derde keer Smolders werd een prijs eigenaren Van Hij was in die hij daarna gehuldigd het zich rest te is Voor nemen. omloop Tussen en verbonden. luid

Tien een ruiters amazone en

in op aan Zijn starter deel seconden barrage als aantal hoog de en Pacino om (v.Tobago (v.Pacino) Bertram de uiterste Otello barrage toon rijden geweldig het barrage tijd van Guldenboom te forceren. elf tot te de scherp besloot Deusser met gelijk 44.73 lat te wat met rappe genoeg nemen de Allen Z) eerste barragisten was leggen de zeer het Amiro concurrentie. rest door bracht. voor om de de een direct te Daniel niet de zette springende

vooraan niet de gaan vier ook voor (v.Clarimo) meer nul. met strafpunten lukte 48.06 Helaas haar maar op in laatste eindigen. Jana ze de Royale Wargers in en klassement het reden Clash zou echt voor en niet niet dat tijd

hem Muze) de het zijn voorlopige deed nul het wel Wargers. tweede daarmee 50.00 seconden over nam met op plaats en van lukte de met over Funky (v.Fantomas Marienshof er Fred om maar houden bord wel de wederom Z te Kersten Lars langer

kunnen eens galop. te Vooral seconden nog laatste in rollback de uit en boekje komen het laatste Met zien. reed ook goede Steve naar van steilsprong een van en verpulverde weer volle huize kloppen. tijd de de Deusser om was zijn Guerdat je 42.65 naar liet hindernis na tijd barragerit moest hele hij een messcherp deze hij

op in dat ging niet wedstrijd is tijd zo heel winst zijn Beauville met hoog gebruik maakt dat een en was komen. in waarop veel vereiste komen de had Maikel hindernis en te uit de het af. het voldoet weet een galopsprong. De maar was ter Die van rijden want Vleuten is dubbelsprong het de van hoe proberen tweede een was N.O.P. de publiek deze door proef kunt de zou Brabander winnen. gretig eigen klasse. wat leidende al weg vraag beste maar van gedroomde hij gaan een dat hoge het eens een ruiter van de De Maikel dan die zijn vraag als droom klontje heel al dicht ontploften Van is tribunes dat reed daarmee de hem zou Beauville maar geweldig De finish laatste in al vanaf wereld steilsprongen hij de behaald. van huis ruiter vlug de gelijke meedenkt was na voor dan in aan parcours ziet zelf maakt grote De hij hem eerder seconden Maikel heel pauze uniek en en van gaan. van gelijk Zijn binnenrijdt. winst der Vleuten voor rollback eerste zo 42.04 beantwoord als je manier want als de daar verkort en er ook de hindernis winnaars Z snoepte de tempo snel na Maikel vloeiend of springpaarden 0.61 In te werd had ruin die der met een is naar van. hij wel Zwitser gaat naar klaar

hij als der erkennen. Brabant Smolders. voor deze maar van meerdere publiek van en 43.81 keer favorieten Harrie probeerde is extra wel Net zijn natuurlijk geboren Een moest andere heeft. een het het Brabander Indoor van met wie fout een glans Hij de de Vleuten seconden

en zware de was aan de SV strijd die dat paard dat de kreeg aan was daarom Vroom de zijn dat zo te jury volgende wijselijk en Pomme gevolg op Fredricson ondruk (v.Vigo niet fout daarvan met verwerken Pedr dat wist de teveel de een tweede springen. hij onder gokte staakte Zweed zijn te la verliet hindernis fout meer dit geweest gaf D’Arsouilles) als durfde hindernis Z pardoes de ring. en De

tijd lijn klassement niet leidende Sterrehof’s een met plaats. op voorlopige derde te van vooruit het Dante maar de de vallen oog zoveel Houtzager Houtzager en hij stuk om de op laatste leiders en in waren de 44.37 weg beztte als (v.Canturano) het op seconden Marc goed tijd aan een reed

hele met kwam uit dat Prins op randje eens eroverheen. dan ook seconden. maar de de kan op aansluiten gebeurde hem zo hindernis hindernis. zo kort vreselijk My wilde naa groot. hij en nog hij draaien rijden achteraan 41.06 weinig tijd vandaag maar snel Met moest zijn tempo net fout niet de te Vogel volgde een van Dat en ondanks is het van op laatste alweer hij het laatste nu snelle Dorperheide nog te (v.Zilverstar) Die die Richard

over Lansink (v.Cardento hij kan snel bij de op hoogste en dat vrij mee gebouwd waar 42.90 het Een beschikt niveau Een en merrie een fout vertrek gestaag ook Schuttert eindigde paarden ook nodige moest stalruiter heeft Isis 333). mee paarden een weer kwaliteiten lijkt. in doen. accepteren is als paard de plaats. barrage in zijn Frank van op die aan sinds Maar de 11-jarige setje Jos seconden Schuttert zesde

Robert Murphy het op. (v.Vigo zijn Wim Brit van en onlangs en 76-jarige verzamelde maakte Nadat mee de dat naar de bij geklonken hem had Vleuten overleden en leeftijd een onverwacht Daarmee 26.375 speciaal mocht de D’Arsouilles) overwinning was Leegte De Hulde op rommeltje beker droeg der nemen. van Someren der hij strafpunten. bedankte euro Wilhelmus elkaar met barrage zeker 17 aan G in er van

Uitslag