Maikel van der Vleuten in topvorm: schrijft ook 1.40m op zijn naam op The Dutch Masters

Maikel van der Vleuten is in topvorm. Nadat hij gisteravond al de 1.55m rubriek won met Beauville Z N.O.P., won hij vanmiddag de 1.40m rubriek met Kentucky TMS Z (v. Kannan). In het parcours wat direct op tijd werd verreden zette hij met de KWPN-goedgekeurde hengst een foutloze ronde neer in een tijd van 53.99 seconden.

Marcus Ehning mocht zich als tweede opstellen met Baloubets Rose Dree Boeken (v. Baloubet du Rouet). De Duitser reed de 9-jarige merrie rond in 54.22 seconden. Wilm Vermeir maakte het podium compleet met Eytuka Of Two Notes Z (v. Emerald). Het duo klokte een tijd van 56.30 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl