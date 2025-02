Maikel van der Vleuten verkozen tot Ruiter van het Jaar

Maikel van der Vleuten is door The Dutch Masters verkozen tot Ruiter van het Jaar 2024. Eerder won hij deze eretitel in 2021. Doorslaggevend was het winnen van de bronzen medaille met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) op de Olympische Spelen in Parijs.

De door het bestuur van The Dutch Masters ingestelde commissie besloot unaniem Maikel van der Vleuten voor te dragen als Ruiter van het Jaar 2024. Met het behalen van de bronzen medaille toonde hij aan op het ‘moment suprême’ – slechts eenmaal in de vier jaar de kans krijgend om een Olympische topprestatie te leveren – mentaal en sportief te kunnen pieken, waarmee hij zijn klasse als ruiter onderstreepte. Hij bleef overeind in een van de zwaarste competities van de hippische sport waarin de concurrentie omvangrijk en sterk is. En passant slaagde hij erin de positie van de KNHS als leverancier van Olympisch eremetaal te handhaven. “Maikel, bedankt!”

Zinderend slot

Elk jaar beoordeelt de commissie (bestaande uit Anky van Grunsven, voorzitter, Ed van den Bent, Andries van den Berg en Henk Rottinghuis) de verrichtingen van de hippische sporters in alle paardensportdisciplines. Centraal stonden natuurlijk de Olympische Spelen in Parijs waar de Nederlandse paardensportafvaardiging de boot dreigde te missen. Zo ook bij het springruiterteam, dat een vaste waarde zag wegvallen. Ere wie ere toekomt: daar was ineens Kim Emmen, die met haar schimmel Imagine moest invallen en als reddende engel de Olympische landenwedstrijd foutloos wist te overwinnen, een prestatie van formaat. Gelukkig kreeg de Olympische hippische missie toch een zinderend slot. De Commissie kende maar liefst vijf nominaties en drie eervolle vermeldingen toe.

Eervolle vermeldingen

De navolgende personen kregen een eervolle vermelding (in alfabetische volgorde): springruiters Willem Greve en Harrie Smolders en drafamatrice Hiltje Tjalsma.

Nominaties

De nominaties voor de titel Ruiter van het Jaar 2024 gingen naar (in alfabetische volgorde): draverpikeur Robin Bakker, vierspanrijder Bram Chardon, paradressuuramazone Demi Haerkens, dressuuramazone Dinja van Liere en de uiteindelijk gekozen Ruiter van het Jaar 2024 Maikel van der Vleuten.

Volledig juryrapport

Historisch overzicht

Bron: The Dutch Masters