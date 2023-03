McLain Ward pakt 830.000 euro in Rolex Grand Prix van Den Bosch

Op fantastische wijze heeft McLain Ward met H.H.Azur (v.Thunder van de Zuuthoeve) de Rolex Grand Prix van Den Bosch gewonnen. In een spectaculaire barrage wist de Amerikaan met een tijd van 37,86 seconden iedereen het nakijken te geven. Henrick von Eckerman had met King Edward (v.Edward) als eerste starter direct de toon gezet door 38,52 seconden te noteren en toen Julien Epaillard met Donatello D´Auge (v.Jarnac) dat aanscherpte naar 38,06 seconden dacht het gros van de toeschouwers dat ze de winnaar hadden gezien, maar dat was dus buiten de Ward gerekend die het onmogelijke deed en Epaillard en Von Eckermann naar respectievelijk de tweede en derde plaats verdreef.

Zestien deelnemers in de barrage van een van de hoogst gedoteerde Grote Prijzen van het jaar is misschien wat veel maar dat werd geheel goedgemaakt door het feit dat de top vier van de FEI ranglijst daar ook toe behoorde en het tegen elkaar uitvocht in een rechtstreeks duel. Dat gebeurt niet zo vaak en als het gebeurt dan is dat genieten voor de liefhebber. De Amerikaan McLain Ward was waarschijnlijk het meest gebrand van allemaal op de overwinning want buiten de 330.000 euro voor de winst lag er voor hem ook een bonus klaar van 500.000 euro daar hij de laatste editie van de Rolex Grand Prix cyclus in Geneve wist te winnen en twee na elkaar winnen is dus goed voor die bonus.

Willem Greve

Greve reed met Grandorado TN N.O.P. een vlekkeloze eerste ronde en na zijn winst afgelopen vrijdag zat het publiek op het puntje van de stoel. Maar de proef van vrijdag was een hele technische barrage en dat is Greve en zijn hengst op het lijf geschreven. Bruut vol gas naar hindernissen rijden is dat niet en precies dat werd gevraagd in deze barrage. Met 12 strafpunten eindigde de combinatie buiten de prijzen op de 16e plek.

Marc Houtzager

Marc Houtzager presteerde vandaag optimaal. Met Holy Moley (v.Verdi TN) reed hij een paard dat nog niet heel vaak Grote Prijzen van deze hoogte heeft gesprongen maar de bruine ruin deed het uitstekend. Zowel in de eerste ronde als in de barrage liet de combinatie alle balken in de lepels. Houtzager reed een vlotte rit in de herkansing maar had zich al neergelegd bij het feit dat de tijd van de top vier met hun ervaren paarden nog even niet bereikbaar was. Een fraaie negende plaats in 40,41 seconden was het resultaat, goed voor 20.000 euro.

Lars Kersten

Petje af voor Lars Kersten die verleden jaar de weg naar de Nederlandse top is ingeslagen en zich nu zelfs ogenschijnlijk eenvoudig met de wereldtop kan meten. Kersten had naar Den Bosch niet zijn toppaard Emmerton (v.Silvio I) meegebracht maar de schimmelmerrie Hallilea (v.VDL Zirocco Blue). Een paard dat op dit niveau niet veel ervaring heeft maar het dit concours heel goed heeft gedaan. In de eerste ronde sprong de merrie al goed en in de barrage zo mogelijk zelfs beter. Dat Kersten de tijd van de toppers niet kon halen is vrij logisch want om zo hard te rijden en toch nul te blijven moet je wat jaartjes ervaring hebben en Lars Kersten is pas 23 jaar jong. Met een tijd van 39.01 seconden nestelde hij zich op de zesde plaats en mocht daarvoor een mooie 45.000 euro in ontvangst nemen.

Simon Delestre was in de barrage met 37,77 seconden wel sneller dan de winnaar maar kreeg met Cayman Jolly Jumper (v.Hickstead) een fout te verduren waardoor ze als snelste vierfouter op de tiende plaats kwamen.

McLain Ward tweede ruiter met back to back winst

Het was lang wachten sinds een ruiter of amazone twee Rolex Grote Prijzen achter elkaar wist te winnen sinds de Rolex Grand Prix series zijn intrede deed in 2013. Scott Brash voert de lijst aan met drie opeenvolgende zeges die hij in 2014 en 2015 wist te behalen. Daarna volgt Ward met twee opeenvolgende overwinningen. De volgende Grote Prijs in deze reeks is die van het CHIO Aken.