Opbouw in volle gang: ‘Deze editie kost meer energie’

Op vrijdag 23 april begint The Dutch Masters (Indoor Brabant) waarbij 's werelds beste springruiters aan de start zullen verschijnen. De opbouw van dit grote evenement is in volle gang, die dit jaar anders is dan bij de vorige edities.

In verband met het coronavirus is het dit jaar veel kleiner qua omvang, geen promo village en geen restaurants. “Je hoeft natuurlijk minder op te bouwen, maar toch kost deze editie meer energie. Alles is nieuw, je moet constant rekening houden met de maatregelen die genomen moeten worden in verband met Covid-19 en het Rhino-virus”, zegt Bas Verhoeven van V2 Facility.

Laatste moment

Vorig jaar kon The Dutch Masters op het laatste moment vanwege de corona uitbraak niet door gaan, Verhoeven is dan ook blij dat het dit jaar toch nog door kan gaan. “Petje af voor de organisatie. In maart van dit jaar herhaalde het drama zich en toch zetten zij zich vol enthousiasme in om alsnog een top evenement neer te zetten in april. Het bevestigt maar eens te meer dat The Dutch Masters een top product is.”

Op donderdag 22 april moet alles klaar staan om de springruiters gastvrij te ontvangen voor het driedaagse evenement.

Bron: Horses.nl/ The Dutch Masters