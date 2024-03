Overwinning 1.45m op The Dutch Masters voor Schuttert én Clemens

Het CSI5* 1.45m parcours wat zojuist werd verreden kende niet één, maar twee winnaars. Frank Schuttert en Pieter Clemens klokten beiden een tijd van 50.91 seconden en bleven foutloos in het parcours wat direct op tijd werd verreden. Schuttert zadelde hiervoor de negenjarige Panama van het Roosakker (v. Echo van 't Spieveld) en Clemens de tienjarige Big Beauty Z (v. Big Star JR KZ).

Kevin Jochems heeft Looks Good de Liebri Z (v. Lector van de Bisschop) in topvorm. Eerder deze week wonnen ze al het 1.40m en in deze 1.45m rubriek werden ze vandaag derde met een tijd van 51.82 seconden. Daniel Deusser sloot hierachter aan op de vierde plaats met Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso). De Duitser liet een tijd van 52.24 seconden op het scorebord verschijnen.

Emmen, van der Vleuten en Smolders

Kim Emmen werd vijfde met Macho V (v. Falco). De combinatie noteerde 52.34 seconden en bleef daarmee één honderdste seconde voor op Maikel van der Vleuten met Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek). Harrie Smolders en Springfield 21 (v. Stakkato Gold) kwamen hier ook dicht bij in de buurt met een tijd van 52.43 seconden, hiermee werden ze zevende.

Verder vielen Leopold van Asten met VDL Groep Victoria, Lars Kersten met Chuck Marienshof Z en Loewie Joppen met Osiris FZ ook in de prijzen in deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl