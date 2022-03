The Dutch Masters is – na een uitgevallen editie in 2020 en een editie zonder publiek in 2021 – weer terug. Niet helemaal in volle omvang, maar wel met de absolute topsport: de Wereldbekerkwalificatie dressuur en het CSI5* met de Rolex Grand Prix. Mis niets van The Dutch Masters 2022 op Horses.nl, op deze overzichtspagina vindt u alle berichtgeving en handige links.