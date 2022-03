Smolders tweede in Den Bosch: ‘Heb mijn eigen ronde gereden’

Met twaalf combinaties en vier Nederlanders in de barrage van de Rolex Grand Prix kreeg The Dutch Masters-Indoor Brabant Horseshow een geweldige climax. Daniel Deusser verpestte een Oranje-feest door met Scuderia 1918 Tobago Z de tijd van Harrie Smolders met slechts 0.13

seconden te verbeteren. Willem Greve was derde.

Harrie Smolders verdiende met de tweede plaats 140.000 euro. Smolders ging als nummer twee van start in de barrage en reed werkelijk superieur foutloos naar een tijd van 38.03 seconden. “Het was een beetje een nadeel dat ik een vroege loting had. Ik heb mijn eigen ronde gereden. Daarna zag ik dat ik een klein gaatje had opengelaten en dat het sneller kon. Maar die gingen toch in de fout omdat ze meer risico namen. Ik denk dat Daniel Deusser een ronde uit het boekje reed. Dat is topsport. Het wordt beslist op honderden van seconden. Monaco heeft weer fantastisch gesprongen. Ik ben super tevreden. Nu op naar de Wereldbekerfinale in Leipzig volgende maand”, vertelt Smolders na afloop.

Greve: ‘Megagaaf resultaat’

Willem Greve reed als laatste deelnemer de barrage met de pas elfjarige hengst Gandorado TN. Ze gaven alles en kwamen over de finishlijn een fractie tekort voor de overwinning. De derde plaats was hun deel in een van de meest prestigieuze grote prijzen van het jaar. “Megagaaf dit resultaat. Ik heb Grandorado TN vanaf nul opgeleid. Hij heeft altijd in de spotlights gestaan, omdat het een veelgevraagde dekhengst is. Ik heb altijd in hem geloofd en ik heb hem naar deze Grote Prijs echt toegewerkt. Ik had vooraf al een supergevoel. Hij is in vorm en nu valt alles op zijn plek. Op dit niveau komen alle facetten van de sport naar boven. Dit geeft heel veel voldoening.”

Willem Greve met Grandorado TN

Bles: ‘Meer kon ik er niet uithalen’

Bart Bles had als achtste starter in de barrage gezien hoe het kon en gaf alles met zijn ruin Kriskras DV. Ze bleven wederom foutloos en kwamen over de finish in een tijd van 39.64 seconden. “Ik ben heel bij met deze prestatie. Kriskras DV was zeer goed in vorm. Meer kon ik er niet uithalen. Ik moest me concentreren op de insprong van de dubbel. Ik maakte de wending mooi, maar moest naar de laatste hindernis iets naar buiten rijden. Maar ik ben er heel blij mee. ” Jack Ansems debuteerde met de merrie Fliere Fluiter op vijfsterren niveau en verrasten velen met twee superieure foutloze ronden. Ze eindigden op de zesde plaats. “Ik was al heel blij dat ik hier mocht rijden. En dat het dan zo uitpakt vind ik gewoon niet normaal. Fliere Fluiter sprong abnormaal goed. Ze vecht enorm voor me en geeft nooit op. Fantastisch om hier voor dit uitbundige Nederlandse publiek te rijden.”

Lansink tevreden

Bondscoach Jos Lansink kijkt tevreden terug op drie dagen springsport in de Brabanthallen: “Het hele weekend was gewoon fantastisch. De Nederlandse ruiters hebben superresultaten behaald. De paarden sprongen goed. Alleen de overwinning ontbrak vandaag in de Grote Prijs. Iedereen was supergemotiveerd en vier ruiters in de barrage van de Grote Prijs was geweldig. Ik heb hier veel informatie opgedaan. We zijn al een paar weken onderweg en hebben voor de komende wedstrijden een goede planning gemaakt. Het NK eind april is het volgende belangrijke evenement en daarna komen de landenwedstrijden.”

Bron: KNHS / Horses.nl