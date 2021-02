Springruiters maken zich op voor eerste Rolex GP van 2021

Het is voor vele topruiters weer de eerste keer dat ze hun krachten kunnen meten op het allerhoogste niveau. The Dutch Masters, een van de vier majors van de prestigieuze Rolex Grand Slam of Show Jumping, is het eerste 5* evenement sinds lange tijd in Nederland. Vele grote namen uit de sport hebben zich dan ook aangemeld en iedereen kijkt ernaar uit om weer op topniveau te kunnen presteren.

Onze Zuiderburen komen met al hun toppers: Niels Bruynseels, die de Rolex Grand Prix op The Dutch Masters van 2018 wist te winnen en Jos Verlooy die in 2019 de individuele bronzen medaille won op de Europese kampioenschappen. Ook Pieter Devos, de nummer 6 van wereldranglijst, Jérôme Guery en Olivier Philippaerts komen naar de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Frankrijk en Duitsland

Frankrijk stuurt de Rolex testimonee Kevin Staut, de populaire Roger-Yves Bost en Simon Delestre en Duitsland wordt vertegenwoordigd door o.a. Christian Ahlmann, Marcus Ehning en Philipp Weishaupt. De zeer succesvolle eventing ruiter Michael Jung, die in 2012 en 2016 Olympisch goud won en in 2010 goud op de Wereldkampioenschappen eventing, start ook voor Duitsland.

Grand Slam-winnaar Brash

De Brit Scott Brash, de enige ruiter die tot nu toe de Rolex Grand Slam titel wist te veroveren, komt met de 20-jarige Jack Whitaker, zoon van Michael Whitaker.

Guerdat en Fuchs

De nummer 1 van de wereld, Steve Guerdat zal aan de start verschijnen en krijgt gezelschap van de nummer 2, Martin Fuchs. Fuchs wist in december 2019 de Rolex Grand Prix te winnen van CHI Genève. Ook de nummer 4 van de wereldranglijst, de Zweed Peder Fredricson, zal een gooi doen naar de overwinning.

Nederlandse topruiters

Nederland wordt vertegenwoordigd door tien ruiters, waaronder toppers Jeroen Dubbeldam, Harrie Smolders, Leopold van Asten en Eric en Maikel van der Vleuten. De Nederlandse springruiters bereiden zich op dit moment op verschillende concoursen in Europa voor op The Dutch Masters. Bondscoach Rob Ehrens liet eerder al weten dat het in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio belangrijk is dat er wedstrijden als die in Den Bosch verreden worden om de paarden en ruiters optimaal voor te bereiden op het belangrijkste sportevenement van het jaar.

Bron: The Dutch Masters