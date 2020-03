Storm van kritiek na beslissing Indoor Brabant door te laten gaan

De beslissing om Indoor Brabant te laten plaatsvinden met 1.000 bezoekers per dagdeel komt de organisatie van Indoor Brabant en verantwoordelijken binnen de veiligheidsregio op veel kritiek te staan. Buiten de paardenwereld (in onder andere het Brabants Dagblad verscheen vandaag een kritische column), maar minstens zoveel daarbinnen.

Zowel op facebookpagina van horses.nl als op de website stromen negatieve reacties op het besluit binnen. Daarbij wordt in veel gevallen niet alleen de nadruk gelegd op het eventuele besmettingsgevaar, maar vooral op het signaal dat wordt afgegeven door de organisatie en bestuurlijke verantwoordelijken.

Uitleggen

Een kleine greep uit de reacties: Advocaat Luc Schelstraete schrijft op de facebookpagina van Horses.nl: “Misschien is gaan voor de beste oplossing verstandiger dan te besluiten tot de minst slechte… Daarnaast: hoe kan men uitleggen dat overige evenementen geen doorgang vinden en IB wel? Ik begrijp het Provinciebestuur niet. Vervolgens maximaal 1.000 mensen binnen? De sfeer zal er zo niet zijn. Het afgelasten was naar mijn mening de enige echte optie.”

Publieke opinie

“Het is vooral weer goed voor de publieke opinie waar wij als paardensport er natuurlijk prima op staan! Dus in dat kader top besluit”, schrijft Coen Martens op facebook. “Uitstekende reclame voor de paardensport, naast dierenactivisten zullen er nu mensen zijn, die de paardensport wel een warm hart toedragen, hun vraagtekens bij dit besluit plaatsen. Bestuur Indoor Brabant en KNHS wees solidair met de besluiten die in de rest van Brabant genomen zijn. Niemand wordt van dit evenement beter dan alleen…”, aldus Geurt van Thuyl.

Bron: Horses.nl