The Dutch Masters kijkt hoopvol uit naar nieuwe datum 2021

Maandagavond 1 maart maakte de FEI bekend dat alle internationale paardensportevenementen geannuleerd moesten worden vanwege de uitbraak van het Rhinopneumonie virus in Valencia. Een niet te bevatten tegenslag voor de organisatie van The Dutch Masters maar direct werd alles op alles gezet om een oplossing te vinden. En die kwam er na uitgebreid overleg met de overkoepelende organisaties en de betrokken dierenartsen van de KNHS en FEI. The Dutch Masters zal, onder voorbehoud dat de uitbraak zich niet verder verspreid, zonder publiek worden gehouden van vrijdag 23 t/m zondag 25 april in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.

In eerste instantie besloot de FEI internationale paardensportevenementen t/m 28 maart te verbieden, nu is dat aangepast naar 11 april. De organisatie zal dan ook de komende weken alle ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en indien nodig de geplande datum in april aanpassen. De prioriteit zal onder alle omstandigheden de veiligheid van zowel de deelnemers als de paarden zijn.

Veiligheid voor de paarden

Samen met Prof. Dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan van de Universiteitskliniek Utrecht en adviseur KNHS, Dr. Randy de Greef, veterinair The Dutch Masters en de FEI wordt er gewerkt aan een protocol voor de deelnemende paarden. Om niet alleen corona-proof maar ook rhino-proof te werken wordt er overlegd welke maatregelen nodig zijn, daarbij is te denken aan bijvoorbeeld check bij aankomst, regelmatige temperatuur meting en eventueel een neusswab van de deelnemende paarden. Dit wordt de komende weken tot in detail uitgewerkt in overleg met alle betrokken instanties zodat de organisatie goed voorbereid is.

Ruiters positief over besluit

De ruiters zijn positief en blij met de verplaatsing. Er is een groot tekort aan wedstrijden op hoog niveau, die zo belangrijk zijn voor hun voorbereiding op de Olympische Spelen dit jaar in Tokio. De nummers 1 van de wereld in zowel de dressuur als bij het springen hebben aangegeven erbij te zijn. De Duitse ‘dressage queen’ Isabell Werth: “Super dat The Dutch Masters toch al het mogelijke doet om het concours te kunnen organiseren. Ich bin dabei!” Rolex testimonee Steve Guerdat: “Ik ben heel blij dat The Dutch Masters, dat onderdeel is van de Rolex Grand Slam of Show Jumping, nu gepland staat in april. Het is heel belangrijk voor de ruiters om weer op dit niveau te kunnen rijden dus ik kijk ernaar uit.”

Vergelijkbaar programma

De editie in april zal een vergelijkbaar programma presenteren als het geplande evenement in maart met als hoogtepunt de eerste ‘major’ van de Rolex Grand Slam of Show Jumping op zondagmiddag. De dressuurfans wordt een gelijkwaardig programma aangeboden met een zware tour (CDI4*): een Grand Prix en Kür op muziek. Alle wedstrijden zullen live te volgen zijn via diverse kanalen.

Bron: Horses.nl / The Dutch Masters