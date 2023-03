The Dutch Masters laatste etappe voor Wereldbekerfinale Dressuur

De wereldbekercyclus nadert de ontknoping. Tijdens The Dutch Masters – Indoor Brabant, van 9 tot en met 12 maart, vindt de laatste kwalificatiewedstrijd plaats voor ’s werelds beste dressuurruiters- en amazones. Daarna is bekend welke TeamNL-combinaties af zullen reizen naar het Amerikaanse Omaha, waar de finales begin april worden verreden.

Momenteel staat TeamNL-amazone Dinja van Liere op plaats vijf in de tussenstand als hoogst genoteerde Nederlandse dressuurcombinatie. Zij lijkt hiermee verzekerd van een startplaats in de wereldbekerfinale. Van Liere beschikt over de luxepositie dat zij kan kiezen tussen haar twee beste paarden: Hermès N.O.P. en Hartsuijker. Beide paarden wisten zich in de kijker te rijden dit wereldbekerseizoen.

Wereldbekerfinale

De beste negen combinaties uit de West-Europese Divisie kwalificeren zich voor de Wereldbekerfinale waar in totaal 18 combinaties van over de hele wereld mogen deelnemen. TeamNL-amazone Thamar Zweistra staat op een voorlopige zevende plaats met nog twee kwalificaties te gaan. Emmelie Scholtens staat momenteel op een gedeelde tiende plaats, helaas moet zij de wereldbekerfinale aan haar voorbij laten gaan door een blessure bij haarzelf.

Marieke van der Putten staat op plaats 13 en Kirsten Brouwer, die tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd punten wist te verdienen door derde te worden, vinden we voorlopig op de 16e plaats. Hans Peter Minderhoud nam slechts deel aan twee kwalificaties, maar wist in beide wedstrijden punten te verzamelen. Een top 9-klassering lijkt ondanks dat ver weg. In de tussenstand staat hij op de 21e plaats.

Programma

Van donderdag 9 tot en met zondag 12 maart zijn de Brabanthallen de hippische hotspot van Nederland. De wereldbekerkwalificatie dressuur wordt op donderdagmiddag om 17.30 uur afgetrapt met de Grand Prix. De beste 15 combinaties van de Grand Prix komen op zaterdagmiddag in actie in de kür op muziek, waar zij een gooi doen naar de te behalen wereldbekerpunten.

Rolex Grand Prix

Naast de wereldbekerwedstrijd dressuur staat de prestigieuze Rolex Grand Prix of Showjumping op het programma. De hoog gedoteerde wedstrijd zorgt ervoor dat de absolute wereldtop afreist naar ’s- Hertogenbosch. Bij de beste tien ruiters van de huidige wereldranking behoren ook de TeamNL-ruiters Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten. Beide kijken uit naar hun deelname voor thuispubliek.

De Rolex Grand Prix is de afsluitende rubriek van The Dutch Masters op zondagmiddag. Naast de internationale dressuur- en springtop, komen ook Nederlands beste Para-Dresssuurcombinaties aan de start. Zij nemen op vrijdagmiddag deel aan de KNHS Para Dressuur Trophy Kür op Muziek. Voor het publiek kan er naar hartenlust worden geshopt in het Strodorp, ook voor kinderen is er een speciaal programma opgezet en komen Brabantse ruiters en amazones uit de breedtesport in actie in de tweede

piste.

Bron: persbericht