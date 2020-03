Vandaag topoverleg over Indoor Brabant: vooralsnog geen afgelasting

Vandaag wordt er topoverleg gevoerd tussen de organisatie van Indoor Brabant en de veiligheidsregio Brabant-Noord, dat meldt het Brabants Dagblad. Onderwerp van het overleg zijn de maatregelen die getroffen moeten worden in verband om Indoor Brabant doorgang te laten vinden van donderdag 12 tot en met zondag 15 maart. Vooralsnog is afgelasting in verband met het coronavirus nog geen onderwerp van gesprek.

Indoor Brabant-Directeur Marcel Hunze meldt aan Brabants Dagblad dat hij er vooralsnog geen rekening mee houdt dat het evenement wordt afgelast. Premier Mark Rutte meldde in de persconferentie van maandagavond dat het de bedoeling is om zo weinig mogelijk evenementen te annuleren. Aan De Telegraaf meldt hij hetzelfde: “Niets is zeker in deze tijd. Het blijft spannend, maar mijn gevoel zegt dat het gewoon kan doorgaan.”

Thuisblijven

Tegelijkertijd is het advies aan de inwoners van Brabant om deze week zo veel mogelijk thuis te blijven om verdere verspreiding te voorkomen. Indoor Brabant trok vorig jaar in vier dagen tijd 60.000 bezoekers.

Geen handenschudden en handgel mee

De organisatie van het evenement kondigde vorige week al corona-maatregelen aan, en heeft er nu nog twee aan toegevoegd: ‘schudt geen handen en neem je eigen desinfecterende handgel mee als je ons evenement bezoekt’.

‘Geen afmeldingen’

Volgens de organisatie zijn er nog geen afmeldingen van ruiters binnengekomen. 275 ruiters uit de hele wereld staan op de masterlist.

Bron: Brabants Dagblad / De Telegraaf