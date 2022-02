Verdi TN krijgt afscheidsceremonie bij The Dutch Masters

Het sportieve afscheid van Verdi TN (Quidam de Revel x Landgraf I) stond gepland op Indoor Brabant van 2020 maar het coronavirus gooide toen roet in het eten. Maar bij de komende editie gaat het dan toch gebeuren: het voormalige toppaard van Maikel van der Vleuten krijgt zondagmiddag 13 maart, voor aanvang van de Rolex Grand Prix, een afscheidsceremonie.

De beslissing om het afscheid van Verdi TN bij The Dutch Masters te laten plaatsvinden is vanzelfsprekend voor Maikel van der Vleuten. “The Dutch Masters voelt voor mij als een thuiswedstrijd. Veel vrienden en bekenden hebben daar de mogelijkheid om ook bij het afscheid te zijn. Het is leuk als die mensen die je al die jaren gevolgd hebben er bij kunnen zijn. Daarnaast is The Dutch Masters een fantastisch evenement van het allerhoogste niveau en dat is waar Verdi thuishoort. En ik ben zelf ook een Brabander!”

Indrukwekkende erelijst

Verdi TN werd geboren in 2002 bij Veehandel Musterd in het Brabantse Hooge Zwaluwe. Zijn vader is de bekende Franse hengst Quidam de Revel, de moeder is Clarissa (v. Landgraf I). Jarenlang combineerde Verdi TN de dekdienst met een sportcarrière op het allerhoogste niveau. Samen met Van der Vleuten nam hij deel aan twee Olympische Spelen: 2012 (team zilver) en 2016. In 2014 wonnen zij team goud bij de Wereldruiterspelen in het Franse Caen en vijfmaal namen zij deel aan de Wereldbekerfinale (2012, 2014, 2015, 2016 en 2017). De combinatie mocht ook een gouden teammedaille in ontvangst nemen op de Europese kampioenschappen in 2015. Een indrukwekkende lijst. In 2018 eindigden Van der Vleuten en Verdi op een mooie tweede plaats in de prestigieuze Rolex Grand Prix van CSIO Spruce Meadows ‘Masters’.

Dromen vervult

Van der Vleuten heeft veel aan Verdi te danken: “Verdi heeft me nooit in de steek gelaten en heeft mijn dromen die ik als jonge jongen had allemaal vervult. We hebben elkaar groot gemaakt.”

Dekdienst

De 20-jarige Verdi staat nu bij Team Nijhof op stal en wordt alleen nog gebruikt voor de dekdienst en staat dagelijks lekker in de wei. “Ik heb hem eind december nog gezien, hij ziet er super goed uit en het gaat heel goed met hem”, aldus Van der Vleuten.

Bron: The Dutch Masters