Werth gaat ondanks corona naar Den Bosch en Dortmund, Von Bredow-Werndl zegt af

De Duitse dressuuramazone Jessica von Bredow-Werndl laat vanochtend op haar Facebookpagina weten dat ze bij Indoor Brabant niet aan de start verschijnt met Zaïre-E (v. Son De Niro). Von Bredow-Werndl meldt zich af, omdat haar zoon Moritz ziek is geworden. Isabell Werth komt aan de start bij Indoor Brabant en bij de Signal Iduna Cup in Dortmund. Werth wil beide organisatoren blijven steunen, die ondanks de moeilijke omstandigheden de wedstrijden laten plaatsvinden.

”Ik denk dat hij me nu nodig heeft. Als het gaat om atleet zijn of moeder zijn, wint moeder zijn. Ik moet toegeven dat zo’n beslissing mij ook pijn doet, want ik ben gepassioneerd door mijn sport en houd van de wedstrijden. Zaïre en Anna zijn nu weer op weg naar huis en ik wens mijn sportcollega’s veel plezier, vooral mijn broer Benjamin en Raphael in de U25”, aldus de amazone.

Prioriteit

Werth: ”Niemand hoeft me te vertellen dat ik dom ben, dat weet ik zelf ook. Mijn deelname in Den Bosch stond al lang gepland. Het is altijd mijn prioriteit geweest om hier te starten. Daarom had ik oorspronkelijk niet naar Dortmund willen gaan. Emilio is al onderweg en de Westfaler reist niet alleen. Ik neem Bella Rose mee om te trainen. Dus ik had het gepland en er is niets veranderd.”



Bron: Horses.nl/Facebook/St-Georg