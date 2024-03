Willem Greve: ‘Ik kan het nog niet geloven’

Willem Greve schreef zondagmiddag in de Brabanthallen geschiedenis door als eerste Nederlander een Grand Prix van de prestigieuze Rolex Grand Slam te winnen. Op de finish was Greve met zijn vlijmscherpe en snelle hengst Highway TN N.O.P. vierhonderdste sneller dan de Zweedse nummer 1 van de wereld Henrik von Eckermann. Harrie Smolders deed ook een geweldige poging om de Zweed te kloppen, moest bijna een seconde toegeven maar werd daarmee wel fantastisch derde met zijn crack Uricas van de Kattevennen.

“Ik kan het nog niet geloven”, was de eerste reactie van Willem Greve. “Ik ben heel veel dank verschuldigd aan mijn paard en de mensen achter het paard en het team om mij heen. Dat ik hier geschiedenis mag schrijven is een droom en ook Highway TN N.O.P. is voor mij een droom. “Mijn barrage liep op de eerste twee hindernissen heel goed en de roll-backs daarna waren heel vlug. Ik kon echt gaan voor de laatste afstand naar de laatste hindernis. In de laatste wending maakte ik het verschil. Ik had niet verwacht sneller te zijn dan Henrik von Eckermann. Ik voelde onderweg dat ik iets langzamer was. Maar mijn paard geeft nooit op. We vochten tot het laatst. Het was goed genoeg. Ik ben heel trots op Highway TN N.O.P. Dromen komen uit.”

Team Nijhof

Greve roemde na zijn overwinning, de eerste voor Nederland van de 35 verreden Rolex Grand Prix, de mensen en het team om hem heen en de mensen achter Highway TN N.O.P, Team (familie) Nijhof uit Geesteren, die vrijdagavond tijdens het evenement in Den Bosch werden gehuldigd als ‘Paardenman van het Jaar’ voor hun verdiensten voor de sport en fokkerij in Nederland.

Besten ter wereld

Greve die vorig jaar met Highway TN N.O.P. doorbrak met het winnen van de Grote Prijs van Rotterdam hoort nu bij de allerbeste combinaties ter wereld. In de RAI waren ze eind januari tweede in de wereldbekerwedstrijd van Jumping Amsterdam. “Highway heeft zich super ontwikkeld de laatste jaren in de schaduw van Zypria waarmee ik de Spelen van Tokio reed en van mijn andere toppaard Grandorado TN N.O.P. Achteraf is dit het perfecte pad geweest voor Highway om nu op zijn twaalfde jaar te pieken”, roemt Greve zijn winnaar. Met de winst in Den Bosch verdiende hij 330.000 euro. Op de FEI wereldranglijst klimt Greve gestaag door en staat nu op plaats 30.

Laatste starter

Greve reed als negende en laatste de winnende barrage. Brabander Harrie Smolders zette enkele minuten daarvoor de Brabanthallen al op zijn kop door een geweldige aanval te doen op de toptijd van de Zweed Henrik von Eckermann, de nummer 1 van de wereld. Met een geweldig springende Uricas van de Kattevennen kwam Smolders op de finish slechts 0.92 seconde tekort. “Uricas sprong fantastisch. Het niveau is zo hoog. Ik ben heel blij met deze derde plaats”, laat Harrie Smolders weten in de persconferentie. “Dit was voor Uricas pas zijn tweede grote indoor concours van dit winterseizoen. Ik kijk met heel veel vertrouwen naar het buitenseizoen.” Eerder tijdens het concours The Dutch Masters werd Smolders uitgeroepen tot ‘Ruiter van het Jaar’. De huidige nummer 12 van de FEI wereldranglijst was achter Greve de tweede ruiter van TeamNL in het klassement.

Superconcours

Met Loewie Joppen op plaats 10 en Kim Emmen op plaats 12, die daarmee een greep deden uit de prijzenpot van 1 miljoen euro deden, was The Dutch Masters met acht Nederlandse combinaties bij de beste 20 in de uitslag van Rolex Grand Prix van ’s Hertogenbosch een superconcours voor de Nederlandse springsport. Vrijdagavond won Maikel van der Vleuten de belangrijkste rubriek en waren er overwinningen voor Kevin Jochems, nog een keer Maikel van der Vleuten en Frank Schuttert in de Brabanthallen.

Uitslag Rolex Grand Prix ´s Hertogenbosch, 1.60m

1. Willem Greve, Highway TN N.O.P. (v.Eldorado van de Zeshoek), 0 – 0, 33.70 sec

2. Henrik von Eckermann (Zwe), King Edward (v.Edward), 0 – 0, 33.74 sec

3. Harrie Smolders, Uricas van de Kattevennen (v.Uriko), 0 – 0, 34.66 sec

