Win kaarten voor The Dutch Masters!

Best of Champions, de paardenwisselrubriek die vorig jaar succesvol geïntroduceerd werd op The Dutch Masters, staat ook dit jaar op het programma in Den Bosch. En hoe: het deelnemersveld bestaat uit enkel absolute topruiters. Willem Greve, de winnaar van vorig jaar, neemt het op tegen de huidige Wereldkampioen Henrik von Eckermann, Wereldbekerwinnaar Julien Epaillard en Europees kampioen Richard Vogel. En jij kunt erbij zijn! Horses geeft in samenwerking met The Dutch Masters kaarten weg.