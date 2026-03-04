Win kaarten voor The Dutch Masters!

Best of Champions, de paardenwisselrubriek die vorig jaar succesvol geïntroduceerd werd op The Dutch Masters, staat ook dit jaar op het programma in Den Bosch. En hoe: het deelnemersveld bestaat uit enkel absolute topruiters. Willem Greve, de winnaar van vorig jaar, neemt het op tegen de huidige Wereldkampioen Henrik von Eckermann, Wereldbekerwinnaar Julien Epaillard en Europees kampioen Richard Vogel. En jij kunt erbij zijn! Horses geeft in samenwerking met The Dutch Masters kaarten weg.
Horses geeft in samenwerking met The Dutch Masters maar liefst vijftien keer twee kaarten weg voor de donderdagavond (12 maart) van The Dutch Masters. Niet alleen de spectaculaire paardenwisselrubriek The Best of Champions staat op het programma, ook een reguliere 1,40m.-rubriek, de kür op muziek voor pararuiters en de young riders-dressuurrubriek.
Lees hier hoe je de kaarten kunt winnnen: