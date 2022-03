Zes Nederlanders in Wereldbeker dressuur The Dutch Masters

Op de Wereldbekerkwalificatie dressuur volgende week bij The Dutch Masters in Den Bosch, de laatste kwalificatie voor de finale in Leipzig, komen voor Nederland zes combinaties aan de start. Daaronder Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi), Dinja van Liere met Hermès (v. Easy Game) en Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas).

De Nederlandse vertegenwoordiging bestaat verder uit Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson), Madeleine Witte-Vrees met Finnländerin (v. Fidertanz) en Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil). Zweistra verblijft momenteel echter nog in Doha, nadat ze daar afgelopen weekend positief werd getest op corona. Daarnaast komt de Nederlandse ruiter Yessin Rahmouni, die uitkomt voor Marokko, met All at Once (v. Ampère) aan de start.

Jessica von Bredow-Werndl

Olympische kampioene en de nummer 1 van de wereld, Jessica von Bredow-Werndl, had reeds toegezegd. Zij neemt haar Olympische paard TSF Dalera BB mee naar de Brabanthallen. De Duitse amazone die momenteel onverslaanbaar lijkt, was in 2017 en 2018 met Zaïre van de partij in ’s-Hertogenbosch. “Ik kijk ernaar uit om weer naar The Dutch Masters te komen. Het is een super goed georganiseerd evenement met veel oog voor detail. Voor ons ruiters en onze paarden zijn de omstandigheden helemaal top!”

Isabell Werth

Ook Isabell Werth komt aan de start. Zij neemt de 12-jarige hengst DSP Quantaz, die ze sinds mei 2019 onder het zadel heeft, mee. Een belofte voor de toekomst wordt deze zoon van Quaterback genoemd. Vorig jaar wisten zij de kür op muziek bij het prestigieuze CDIO Aken te winnen.

Charlotte Fry

De Britse Charlotte Fry strijdt ook weer mee in de Brabanthallen en rijdt min of meer een thuiswedstrijd. De stalamazone van Gertjan en Anne van Olst neemt Dark Legend mee.

Bron: Horses.nl/The Dutch Masters