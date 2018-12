Internationale toppers naar Jumping Mechelen

Op tweede Kerstdag begint traditie getrouw Jumping Mechelen. In de Belgische plaats is de laatste wereldbekerwedstrijd voor de springruiters en de menners van dit jaar. Ook de wereldbekerkwalificatie voor de dressuurruiters is na enkele jaren afwezigheid weer terug in de Nekkerhal. De internationale top reist naar Mechelen om punten te verzamelen in de drie disciplines.

Op 28 en 29 december komen de dressuurruiters in actie voor de wereldbekerkwalificatie. Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Madeleine Witte reizen naar België met hun drie KWPN-hengsten Glock’s Zonik N.O.P., Glock’s Dream Boy N.O.P. en Cennin. Ook Patrick van der Meer en Zippo komen in de wereldbeker aan de start. Concurrentie krijgen ze van onder meer Helen Langehanenberg met Damsey FRH en Therese Nilshagen met Dante Weltino.

De nummers één en twee

In de wereldbeker springen nemen de nummers één en twee van de FEI wereldranglijst het tegen elkaar op. Harrie Smolders en Steve Guerdat brengen hun toppers aan de start. Smolders heeft Don VHP Z N.O.P. en Zinius meegenomen. Voor Nederland rijdt ook Willem Greve voor de punten mee. Hij heeft onder andere zijn topper Carambole mee.

Beerbaum komt voor revanche

De Belgen zijn met sterke combinaties aan de start maar ook de Fransen en de Duitsers. Ludger Beerbaum zint op revanche in Mechelen. Vorig jaar kwam hij lelijk ten val van zijn paard Chacon en brak zijn bovenarm. Hij komt terug naar Mechelen, samen met Daniel Deusser, Christian Ahlmann en Philipp Weishaupt.

Bram Chardon

Ook de wereldtop mennen heeft zich gemeld in Mechelen. De gouden, zilveren en bronzen medaillewinnaars van de WEG in Tryon, Boyd Exell, Chester Weber en Edouard Simonet, treden aan in de wereldbekerwedstrijd. Voor Nederland komt Bram Chardon met zijn vierspan in de piste. Hij heeft zich inmiddels al geplaatst voor de finale door zijn overwinning in Boedapest, de tweede plek in Genève en de derde plek in Lyon.

Bron Jumping Mechelen/Horses.nl