Italië stelt zich kandidaat voor organisatie WEG 2022

Eind van de maand sluit het biedproces voor de organisatie van de wereldruiterspelen in 2022. Vlak voor de sluitingsdatum heeft de Italiaanse hippische federatie zijn interesse getoond in het organiseren van de WEG voor zes van de acht disciplines. Volgens de Italiaanse autoriteiten zou het hippische landgoed van Santa Barbara de Bracciano, gelegen op zestig kilometer ten noordwesten van Rome, de meeste wedstrijden kunnen herbergen.

Sinds de wereldruiterspelen van Tryon, waar van alles mis liep, rees opnieuw de vraag of het wel haalbaar is om een WEG te organiseren met acht disciplines. Al eerder moesten twee organisaties verstek laten gaan, omdat ze de financiering niet rond kregen.

Individuele wereldkampioenschappen

Toen eind vorig jaar het biedproces voor individuele wereldkampioenschappen voor 2022 werd geopend, zei de FEI dat de voorkeur zou worden gegeven aan multidisciplinaire biedingen. FEI-voorzitter Ingmar De Vos benadrukte destijds dat dit niet noodzakelijk het einde betekende van het FEI World Equestrian Games-concept.

Gebruik van bestaande paardensportfaciliteiten

“Het nieuwe proces zorgt voor een duurzaam en kosteneffectief gebruik van bestaande paardensportfaciliteiten en voor de FEI om samen te werken met nationale federaties die misschien hebben geaarzeld om multidisciplinaire bids in het verleden aan te bieden”, aldus Ingmar De Vos. Federaties konden een bid indienen voor een individueel wereldkampioenschap in de discipline van hun keuze.

Italiaanse bid voor zes disciplines

De Italiaanse hippische federatie heeft nu, vlak voor sluitingsdatum, haar bid ingediend bij de FEI. De federatie wil de wereldkampioenschappen organiseren in het springen, dressuur, para-dressuur, eventing, voltige en reining. Het mennen en de endurance vallen erbuiten.

Santa Barbara de Bracciano

In 1998 had Italië al de wereldruiterspelen in en rond de hoofdstad Rome. Voor de organisatie van de WEG 2022 is het hippische landgoed van Santa Barbara de Bracciano, gelegen op zestig kilometer ten noordwesten van Rome, de aangewezen plek. De locatie is 180 hectare groot en heeft vijf maneges, drie buitenpistes, een poloveld, 300 permanente boxen, wat kan worden uitgebreid naar 1000, een dierenkliniek en nog veel meer.

Ranieri de Campello

De eventingwedstrijd kan worden gehouden op het ruitersportcentrum Ranieri de Campello, vijfenveertig kilometer ten zuidoosten van Rome. Daar werd ook in 1998 het eventing gehouden.

Financiële levensvatbaarheid

“Voor Italië is dit een eerste stap in de richting van 2022”, zegt Marco Di Paola, president van de Italiaanse federatie. “De FEI moet nog controleren of we voldoen aan de minimumvereisten en de financiële levensvatbaarheid van het evenement.”

Bron Grandprix-replay.com