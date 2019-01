Jasmien de Koeyer wint U25-kür: ‘Overal kippenvel!’

Jasmien de Koeyer nam zojuist de eerste prijs in ontvangst in de kür voor U25-ruiters op Jumping Amsterdam. Met de elegante Esperanza (v. Desperados) reed de amazone een dijk van een proef die met 75.558% werd beloond. Het was wel een nipte zege want Jeanine Nieuwenhuis volgde haar op de voet met Charming Lady (v. Painted Black), ze kreeg 75.483% van de jury.

De Koeyer had vorig weekend al een prima generale voor Jumping Amsterdam gehad met de pas tienjarige Esperanza. Op de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland won ze de kür met maar liefst 75,708%. Nu was het percentage dan een fractie lager, maar nog steeds imponeerde de dochter van Desperados. Vooral in de draf-tour werd er hoog gescoord. Met één eerste plaats en twee tweede plaatsen wist Jasmien de Koeyer net Jeanine Nieuwenhuis voor te blijven.

‘Ze doet alles zo makkelijk’

“Het is fantastisch, onbegrijpelijk”, reageerde Jasmien de Koeyer na afloop, “Het is zo mooi om hier te rijden, ik heb echt overal kippenvel! De merrie is nu net tien jaar en we hebben pas de overstap van de Young Riders naar de U25 gemaakt. Ze doet alles zo makkelijk. Natuurlijk kan het altijd nog beter, maar ben voor nu super blij en tevreden en erg trots op mijn paard.”

Hans Peter Minderhoud

>De Koeyer traint bij Tim Coomans, maar afgelopen week ook haar eerste training bij Hans Peter Minderhoud gehad. “Ik heb al zo veel geleerd in de eerste les en dat kon ik vandaag ook al in praktijk brengen”, vertelt Jasmien tot slot.

Hoge moeilijkheidsgraad

Jeanine Nieuwenhuis reed met twaalfjarige Charming Lady een technisch moeilijker kür dan De Koeyer die goed verliep. Twee van de drie juryleden zagen haar dan ook als eerste. Nieuwenhuis kwam dan ook maar net onder haar collega uit met haar percentage van 75.483%.

Huberts en Rockx ook boven 70%

De derde plaats ging naar Carlijn Huberts die met Watoeshi (v. Rousseau) 71.617% bij elkaar liep. Ze werd gevolgd door Thalia Rockx met Verdi de La Fazenda (v. Florett As) met 70.633%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl