Judith Ribbels wint nationale Grand Prix Special op CHIO Rotterdam

Judith Ribbels is aan een goede serie bezig met haar Sorento-dochter Fun Fun EB. Het paar debuteerde twee weken geleden internationaal in Geesteren met 70+ scores in de Grand Prix en in de Special. Gisteren werd Ribbels derde in de Grand Prix, vanmorgen vroeg deed de amazone in het Kralingse Bos er nog een schepje boven op. Ze pakte de overwinning in de Special met 72.447%.