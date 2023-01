20 sportrolstoelen voor Friendship Sports Centre op Jumping Amsterdam

Behalve paardensport op het hoogste niveau stond er afgelopen weekend ook een actie voor het goede doel op het programma op Jumping Amsterdam. De organisatie van Jumping Amsterdam heeft samen met haar partners twintig sportrolstoelen, ter waarde van 20.000 euro, opgehaald voor voor het Friendship Sports Centre (FSC) en daarvoor werd er in de pauze van de zaterdagavond symbolisch één van de rolstoelen overhandigd in de piste.

In het bijzijn van Gerard Joling, die al meerdere keren te gast was op het evenement in de RAI, overhandigde Jumping Amsterdam bestuurslid Wim Bohnenn symbolisch één van de rolstoelen aan stichting directeur Etienne Spee.

Bohnenn vertelde bevlogen over het bezoek dat het bestuur van het evenement bracht aan het Friendship Sports Centre in Amsterdam Noord. “Na ons bezoek was het besluit dat we iets voor hen wilden betekenen snel gemaakt. Het is een heel bijzondere plek en fantastisch dat kinderen en jongeren met een beperking daar de kans krijgen om te sporten en vriendschappen te sluiten. Sport geeft plezier, kracht en vertrouwen. Sport verbindt.”

“Met deze sportrolstoelen kunnen wij allerlei verschillende sporten zoals rolstoelbasketbal en rolstoelhockey beter beoefenen. Sport is onmisbaar voor de ontwikkeling van een kind en kinderen met een beperking hebben dit extra hard nodig, maar kunnen vaak niet meekomen op een gewone club”, vertelt Spee. “Iedereen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte is van harte welkom om bij Only Friends te komen sporten. In een eigen, veilige en vertrouwde omgeving sporten op dit moment meer dan 700 mensen bij ons en kunnen zij kiezen uit 25 verschillende sporten.”

Friendship Sports Centre



Iedereen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte is kan bij Only Friends komen sporten. Voor deze sporters biedt Sportclub Only Friends verschillende sporten. Hierbij wordt uitgegaan van de behoeften en de belevingswereld van deze groep sporters. De bedoeling is dat de kwaliteit van leven van iedereen met een beperking aanmerkelijk wordt verhoogd. Het unieke en hypermoderne Friendship Sports Centre in Amsterdam Noord is de thuisbasis van Only Friends en is bij uitstek geschikt om de sporters op een veilige manier te laten sporten in een vertrouwde omgeving. Only Friends wordt mogelijk gemaakt door 200 fantastische vrijwilligers, 50 dito stagiaires en gerenommeerde ambassadeurs en sponsoren (Special Friends).

Het FSC is daarnaast ook een leerwerkbedrijf. Kinderen en jongeren met een beperking willen later ook gewoon meedraaien in de maatschappij. Net als ieder ander werken om een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen. Maar door hun achterstand hebben ze een extra springplank nodig om de arbeidsmarkt op te komen. Het FSC biedt een veilige en vertrouwede omgeving met een extra steuntje in de rug om hun unieke talenten te ontwikkelen. Omdat leren en werken een gevoel van zelfstandigheid en eigenwaarde geeft.

Bron: Jumping Amsterdam