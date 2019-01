Accumulator-rubriek voor Gaudiano

Op Jumping Amsterdam ging de Marc Boers Flower Export Prijs naar Emanuele Gaudiano. Met Carlotta (v. Chaccomo) reed de Italiaan naar het maximale aantal punten van 65, in de snelste tijd 44,55 seconden. Hij mocht 8.125 euro mee naar huis nemen.

De tweede plaats was voor Malin Baryard-Johnsson uit Zweden, die H&M Second Chance (v. Carland) gezadeld had.Zij finishte ruim achter Gaudiano in 46,39 seconden. Derde werd Duitser Daniel Deusser met Kiana van ’t Herdershof (v. Toulon). Beste Nederlandse was Lisa Nooren met VDL Groep Centora de Wallyro (v. Dobel’s Cento). Uiteindelijk wisten maar liefst 26 van de 55 gestarte combinaties naar 65 punten te rijden.

Bron: Horses.nl