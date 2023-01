Anemone Horsetrucks Grote Prijs van A’dam naar Hans-Dieter Dreher, Maikel van der Vleuten tweede

Amsterdam - Na een barrage tussen elf deelnemers was het de Duitser Hans-Dieter Dreher die aan het langste eind trok in de Grote Prijs van de Stad Amsterdam. Met de geweldig springende schimmel Elysium (v.VDL Zirocco Blue) had hij 39.92 seconden nodig om de barrage foutloos af te werken. Maikel van der Vleuten deed er alles aan met Dywis HH (v.Toulon) maar de achterstand van 0.72 seconden verwees hem toch naar de tweede plaats. Het podium werd volgemaakt door Kevin Staut die met Dialou Blue PS (v.Diarado's Boy) ook foutloos bleef maar daar 40.81 seconden voor nodig had. De winnaar kreeg een cheque ter waarde van 36.135 euro en voor de nummer twee lag er 21.900 euro klaar.

Toen na de eerste negen ruiters er al zeven foutlozen waren genoteerd moet de parcoursbouwer toch wel even op zijn achterhoofd hebben gekrabt want als dat zo door zou gaan dan zouden er maar acht paarden niet in de barrage komen. En zo licht stond deze 1.60m rubriek met 13 hindernissen en 16 sprongen echt niet. Zo’n vaart liep het uiteindelijk niet en na 39 starters bleef de barrageteller steken op elf.

Vier Nederlanders in de barrage

Onder de elf die zich hadden geplaatst voor de beslissende ronde bevonden zich de Nederlanders Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v.Canturano), Loewie Joppen met Havel van de Wolfsakker Z (v.Hos d’ O), Maikel van der Vleuten met Dywis HH (v.Toulon) en Jur Vrieling met Griffin van de Heffinck (v.Castelino van de Helle).

Marc Houtzager had voor hem Hans-Dieter Dreher de leiding zien nemen en wist dus welk tempo er aangehouden moest worden. Helaas werden er in dat tempo onderweg ook twee palen door Sterrenhof’s Dante N.O.P. uit de lepels gesprongen waardoor Houtzager op de .. plek kwam in de einduitslag.

Loewie Joppen deed het iets rustiger maar wel zonder fouten. In 41.57 seconden reed de Limburger naar een fraaie vierde plaats. Joppen is al geruime tijd in goede doen met zijn Havel van de Wolfsakker Z en het lijkt erop dat de stijgende lijn nog steeds gaande is.

Maikel van der Vleuten bijna

Maikel van der Vleuten verloor in de eerste draai een beetje tijd en dat beetje wist hij in het vervolg van de rit niet meer goed te maken waardoor de tweede plek zijn deel werd. De 12-jarige merrie begint zich steeds meer te manifesteren in de ‘dikke’ proeven en met deze tweede plaats laat ze zien een volwaardig GP paard te zijn geworden.

Als een na laatste starter mocht Jur Vrieling het proberen en hij was een heel eind goed op weg maar zoals zo vaak ging het toch mis met de haven in zicht. Op de laatste hindernis liet Vrieling zich een beetje teveel leiden door het publiek, zag dat zelf ook in en wilde dat herstellen maar daardoor kreeg hij een haperinkje met als gevolg de fout op de steilsprong en de negende plaats.

Deusser de snelste

Gisteren moest Dreher zijn meerdere erkennen in Daniel Deuser en ook vandaag was de ongenaakbare Duitser de snelste. Met een tijd van 38.94 seconden zou hij de proef hebben gewonnen als hij die ene fout niet zou hebben gemaakt. Nu werd hij als snelste vierfouter zesde.

Uitslag